Ferrari 'zerada' que pertenceu a Trump vai a leilão nos EUA; quanto vale?

No último ano, um Lamborghini Diablo VT Roadster de Trump foi negociado por US$ 1,1 milhão em um leilão (cerca de R$ 6,6 milhões) - aproximadamente seis vezes seu valor normal de mercado.

Com acessórios como a capa original, ele é mantido em ambientes fechados desde novo. Sua pintura é a Rosso Corsa atemporal, com uma camada de película protetora de pintura.

