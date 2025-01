Donald Trump recebe de volta limusine milionária que é quase indestrutível

As portas do veículo são tão pesadas quanto as de um jato Boeing 757, com uma mistura de aço, alumínio e blindagem de cerâmica, segundo a NBC News. O modelo pesa cerca de 9 toneladas.

Há também sistema de visão noturna, capacidade disparo de gás lacrimogêneo e até mesmo maçanetas que podem ser eletrificadas para evitar que intrusos invadam o veículo.

Por dentro, a limusine pode acomodar até sete pessoas. Há também porta-copos/garrafas e assentos de couro ainda com mesas dobráveis.

A limusine é transportada de avião em viagens do presidente, seja para os Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo. No exterior, o veículo ostenta na parte dianteira a bandeira dos EUA e a bandeira do país visitado.

