325 km/h: a Lamborghini conversível de Trump vendida a preço recorde

Recém-empossado na presidência dos Estados Unidos, Donald Trump tem um gosto por carros, e isso já chamou atenção: uma Lamborghini Diablo VT Roadster 1997, que foi do norte-americano, roubou a cena no ano passado em um leilão da Berrett-Jackson, no estado do Arizona.

O modelo, na cor azul, é apenas um de 132 feitos nesta especificação entre 1997 e 1999. Trump teve o carro até 2002, quando o vendeu - em 2024 ele já tinha outro proprietário.

O carro

Arrematado por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação atual) no evento, o carro bateu um recorde mundial como a VT Roadster mais cara vendida na história, superando a antiga marca de US$ 410 mil (R$ 2 milhões).