Adeus, carrões: por que Neymar não poderá trazer tesouros da Arábia Saudita

Outro caso previsto no texto vale para brasileiros com deficiência, que podem trazer seus veículos adaptados caso tenham morado fora e estejam retornando. Além disso, os servidores e empregados públicos que retornem de missão no exterior podem fazer o mesmo, desde que certos requisitos se cumpram.

O principal deles é que, no país de atuação do servidor brasileiro, seja "proibida a venda dos automóveis em condições de livre concorrência". É uma condição rara, que se aplica a países com forte tutela estatal na economia, como a Coreia do Norte.

No caso dos carros de Fórmula 1, permite-se a entrada temporária com fins esportivos Imagem: Mark Thompson/Getty Images

Com exceção dos diplomatas, é necessário que o brasileiro esteja em missão no estrangeiro há pelo menos dois anos. O carro deve ter sido comprado e licenciado no país em questão e deve estar registrado no nome da pessoa há pelo menos 180 dias. Por fim, é obrigatório que o agente público tenha sido mandado de volta ao Brasil não por pedido próprio, mas por ordens superiores.

O Santos diz que o contrato com Neymar tem duração de seis meses, de modo que, ainda em 2025, o astro terá chance de desfilar sua frota internacional aqui. Isso porque, caso decida jogar no exterior após sua passagem no futebol nacional, Neymar passará a retornar ao Brasil na condição de visitante.