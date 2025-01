Street Fighter no carro? Painel customizado ganha imagens de game clássico

O dono de um Nissan 300ZX de 1992 trocou os medidores digitais de seu modelo por uma novidade que certamente pegará o coração dos gamers mais antigos. Em vez de um velocímetro e conta-giros, o modelo apresenta no painel o game Street Fighter II apontando as informações do carro para o motorista.

O que aconteceu

Michael Uehli, do estado norte-americano da Califórnia, desistiu dos medidores digitais de seu Nissan 300ZX em favor de algo muito mais legal. Simplesmente velocímetro, conta-giros e o resto das informações estão apresentados no game Street Fighter II em seu painel.

A tela mostra um combate entre Ken e Ryu. A barra de saúde do primeiro é o conta-giros e a do segundo mostra o velocímetro. Quando se acelera o motor, Ryu manda o clássico Hadouken, também representando as rotações.