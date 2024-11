Como Fusca 'padrinho' salvou casório de apagão e rendeu prêmio em concurso

Ronaldo Berg, um dos convidados, teve a ideia: usar seu Volkswagen Fusca 1965 vinho para iluminar o altar e salvar o casório.

"Manobrei o carro até a porta da igreja, mal coube entre as colunas, a folga foi mínima. Meu Fusca tinha bateria de 6 volts e faróis de milha instalados com relê, que iluminaram o altar e permitiram, finalmente, aos noivos dizerem 'sim'", conta Berg.

Berg recorda com carinho do seu Fusca, que acabou apelidado como "padrinho de honra" da união e foi uma das atrações do casório.

Fusca usado para iluminar altar foi comprado com ajuda dos pais de Berg; ele pagou dívida em 12 parcelas Imagem: Arquivo pessoal

Ele tinha adquirido o veículo em 1968, ano em que iniciou a carreira de 30 anos na Volkswagen do Brasil - onde mais tarde desempenharia funções como gerente de assistência técnica de produto e chefe da VW Motorsport, divisão de competição da marca.

"Comprei esse Fusca com a ajuda dos meus pais, que bancaram a compra, para usá-lo nos deslocamentos até a Volks em São Bernardo do Campo [SP]. Paguei a dívida em 12 parcelas com meu salário. ", relembra.