Após polêmicas, aluguel de patinetes elétricas volta à cidade de São Paulo

Por meio de nota, a Prefeitura de São Paulo informa ao UOL Carros que, ao menos neste primeiro momento, apenas as operadoras Whoosh e JET estão credenciadas pelo CMUV (Comitê Municipal do Uso do Viário) para iniciar a oferta das patinetes na cidade.

A Whoosh, multinacional de micromobilidade que já atua nos municípios do Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre, será a primeira empresa de aluguel de patinetes elétricas autorizada a operar nessa nova fase em São Paulo. A companhia informa que iniciará suas operações na capital paulista até o final de novembro de 2024.

"Muita gente ainda pensa que as patinetes elétricas são proibidas, mas isso não é verdade. Com o nosso credenciamento, a Whoosh está aqui para provar que as patinetes são uma opção legalizada e regulamentada pelo município e pelo Contran [Conselho Nacional de Trânsito}. Temos todas as aprovações em mãos, estamos avançando com o plano para iniciar nossa operação, oferecendo uma nova alternativa de transporte sustentável e prática para os paulistanos", explica Francisco Forbes, CEO da Whoosh no Brasil ".

A empresa afirma que investirá R$ 50 milhões na cidade, instalando inicialmente 1,5 mil patinetes em diversos bairros. Neste primeiro momento, os planos são de disponibilizar os equipamentos em cerca de 470 pontos de estacionamento em bairros como Itaim Bibi, Pinheiros, Jardim Paulista, Moema, Consolação, Bela Vista, Vila Mariana e Campo Belo.

A expectativa é de expandir a frota para 3,5 mil veículos nos próximos meses e ampliar a área de atuação. A Whoosh destaca a importância da segurança e da educação dos usuários, implementando diversas medidas como limite de velocidade, áreas restritas e campanhas de conscientização - atendendo a regulamentação municipal.

Município de São Paulo regulamentou serviço