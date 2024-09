Por que carro a combustão vai se tornar item de luxo restrito a milionários

Esta é a newsletter Carros do Futuro. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quarta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

A indústria automobilística está em um ponto histórico, com a balança pendendo cada vez mais para o lado dos veículos elétricos.

Governos ao redor do mundo estão apertando o cerco sobre os carros a combustão, impondo legislações mais rígidas que visam uma redução significativa na produção e, eventualmente, parar completamente de fabricar veículos movidos a gasolina e diesel.