Uber entra na briga da 99 e anuncia retorno de transporte por motos

Porém, Uber e 99 se apoiam nas Leis Federais 13.640/2018 e 12.587/2012, que confirmam a legalidade do serviço. Na última terça, uma liminar do município paulistano solicitando a suspensão do serviço foi negada pela Justiça de São Paulo, que determinou ser inconstitucional a proibição ou restrição de transporte individual por aplicativo.

No caso da Uber, o serviço visa fornecer uma alternativa para o transporte público, com preços 40% mais baixos que o UberX.

Um dos seus principais usos é justamente no papel complementar ao serviço público: muitas viagens são a chamada última milha, do ponto de ônibus ou estação de metrô até a casa ou vice-versa". Laura Lequain, head de Uber Moto no Brasil, disse: "um dos seus principais usos é justamente no papel complementar ao serviço público: muitas viagens são a chamada última milha, do ponto de ônibus ou estação de metrô até a casa ou vice-versa. Laura Lequain, head de Uber Moto no Brasil

A empresa ainda cita que, segundo pesquisa do Datafolha, 85% dos moradores de São Paulo veem o serviço como uma boa alternativa ao transporte público, e 84% apoiam sua regulamentação.

O Uber introduziu um recurso de selfie com capacete para garantir a conformidade com a segurança. O recurso verifica se o motociclista está utilizando o equipamento obrigatório antes de começar a fazer viagens.

Há também o alerta de velocidade, que exibe o limite de velocidade em tempo real e alerta se os parceiros ultrapassarem o limite indicado