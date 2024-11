Cidades recorrem a táxi, laser e inteligência artificial para caçar buracos

Curitiba está utilizando a tecnologia de inteligência artificial para otimizar o mapeamento de buracos nas vias e acelerar as obras públicas. O Instituto Cidades Inteligentes (ICI) está trabalhando com a prefeitura para criar uma base de dados completa sobre a situação das ruas e as necessidades de manutenção.

Em Goiânia, a startup Mapzer está atuando na cidade, utilizando carros equipados com câmeras e sensores para identificar buracos e outras imperfeições nas ruas. Até setembro, a cidade reduziu 46% do número de buracos e 49% de irregularidades em tampas de bueiro.

No interior paulista, a iniciativa da Mapzer em Batatais resultou em uma melhoria significativa no desempenho de sinalizações irregulares de trânsito, com uma redução de 57% em problemas identificados.

