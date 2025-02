Por que motos deveriam ter prioridade sobre carros nas ruas brasileiras

"Muita gente não sabe, mas a moto tem prioridade sobre o carro no trânsito. Da mesma forma que o ciclista tem prioridade sobre a moto e o pedestre tem prioridade sobre todos os outros veículos. Esse é o princípio da mobilidade segura, que coloca os mais frágeis no topo da escala de proteção", afirma o secretário.

No entanto, ele reconhece que a realidade nas ruas é outra. "As pessoas tendem a enxergar o trânsito do ponto de vista do motorista de carro. Isso cria um viés que ignora as necessidades dos usuários mais vulneráveis, como motociclistas, ciclistas e pedestres", afirma.

Prioridade não significa permissão para infrações

O fato de as motos serem veículos prioritários não é justificativa para o desrespeito às leis de trânsito. É comum ver motociclistas avançando sinal vermelho, ultrapassando pela direita, cruzando calçadas e até trafegando entre os pedestres. Essas infrações colocam em risco não apenas os próprios motociclistas, mas também pedestres, ciclistas e motoristas.

Para o secretário, o trânsito seguro depende do respeito às regras por todos os envolvidos. A prioridade da moto significa que ela deve ser protegida no trânsito, e não que está acima da lei. Infrações aumentam ainda mais o risco para os motociclistas e agravam a percepção negativa sobre eles.

A moto como necessidade, não como escolha

O aumento do uso da motocicleta para deslocamento urbano, seja para transporte de passageiros via aplicativos, seja para entregas, não é um fenômeno cultural - ele tem forte relação com o acesso à mobilidade. Nos países com transporte público insuficiente e cidades mal planejadas, a moto se torna a única alternativa viável para milhões de pessoas.