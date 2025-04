Barrado, mototáxi gera disputa judicial sobre responsabilidade em acidentes

Para suprir essa lacuna, o Congresso Nacional analisa projeto de lei proposto pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) para regulamentar o tema.

A proposta é de alterar a chamada "Lei do Uber", inserindo parágrafo que deixe claro que "as empresas de transporte remunerado privado individual de passageiros terão responsabilidade solidária pelos danos causados por pessoas físicas e jurídicas durante a execução do serviço de transporte".

O senador Paulo Paim (PT-RS), relator do projeto, concorda com Mourão e sugere apenas algumas mudanças técnicas no texto, sem alterar seu conteúdo.

Posteriormente, o senador Fernando Farias (MDB-AL) foi além e propôs que a redação fosse ainda mais clara, estendendo a responsabilidade ao "transporte remunerado privado de mercadorias delivery".

Prefeitura de SP x aplicativos

Enquanto a mudança da lei tramita no Congresso, vem ganhando as manchetes o duelo entre a Prefeitura de São Paulo e as empresas de aplicativo, que foram proibidas pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) de operar o mototáxi na cidade.