Após 3 AVCs até os 18 anos e amputações, jovem realiza sonho de dirigir

Para poder tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e dirigir, Clau, como é conhecida, precisou passar por avaliação de uma junta médica que avaliou a força de seus membros - já que, devido aos AVCs, ela ficou com o lado esquerdo do corpo mais fraco. Além de fazer as tradicionais provas teóricas e práticas.

"As aulas práticas tive que fazer na cidade vizinha porque somente lá tinha um carro adaptado. Sabendo das minhas necessidades, a autoescola já colocou a manopla no volante e o instrutor me explicou como que eu dava a partida no carro, como fazer a curva usando a manopla e tudo mais. Então a minha autoescola já foi totalmente adaptada para minha necessidade", conta.

Com a CNH em mãos foi a hora de buscar um carro que pudesse ser adaptado para atender as necessidades da influenciadora e que também pudesse ser usado por seu noivo.

O modelo escolhido pelo casal foi o Volkswagen Nivus Comfortline.

"Fizemos a adaptação na parte elétrica para que eu consiga dar todos os comandos através de uma manopla, como seta, buzina e ligar os para-brisas. Quando meu noivo vai usar o carro, é só ele desligar a manopla e usá-lo normalmente", conta.