Carros eternos? 90% das Ferraris produzidas até hoje ainda seguem rodando

Os usados costumam ser a porta de entrada principal para as novas pessoas que acessam a marca Ferrari. Por esse motivo, criamos vários programas para preservar a experiência dos carros ao longo do tempo. O Ferrari Approved é uma forma de garantir que a experiência para quem compra uma Ferrari permaneça inalterada ao longo do tempo.

Para garantir a longevidade, a Ferrari tem programas e pacotes de pós-venda, incluindo garantia de fábrica de três anos, estendida adicional e específicas do trem de força que duram até 16 anos após a entrega do carro.

Com o Ferrari Approved, a marca visa "restaurar" mecânica e esteticamente seus modelos de volta às condições de fábrica para os próximos proprietários. Ele está disponível apenas para modelos de até 16 anos ou 120 mil km rodados.

Além do Ferrari Approved, a fabricante oferece o programa de manutenção Ferrari Premium para carros de entre 10 e 20 anos.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.