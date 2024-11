BYD Shark x rivais: veja vantagens e onde come poeira contra Ranger e Hilux

O maior volume de caçamba do trio é da Ford Ranger, com 1.250 litros. A Shark vem logo atrás com 1.200 litros. Já a Hilux leva 1.000 litros.

Já na habilidade do veículo de puxar, rebocar ou tracionar uma carga, ponto para a Toyota Hilux e suas 3,5 toneladas. A picape da Ford fica em segundo, com 3,1 t. A BYD fica para trás e puxa 'só' 2,5 t.

Vão livre, ângulo de ataque e de saída

O conjunto do vão livre (medida do centro do assoalho até o chão) e os dos ângulos de ataque e saída são aquelas medidas que evitam veículos raspar em valetas ou lombadas. Nas picapes a função é mais, digamos, extrema, para vencer obstáculos e terrenos acidentados.

A novata chinesa tem apenas 21 cm de vão livre — em termos de comparação é necessário que tenha 20 cm para ser considerado um SUV, por exemplo. A Ranger tem um pouco mais: 23,2 cm. A Hilux passa por cima das rivais com 32,2 cm.

Já nos ângulos, a BYD vai vem no de ataque, com 31° — contra 30° da dupla Ranger e Hilux. Porém, o de saída é bem ruim: 19,3°. Ford (26°) e Hilux (24°) são melhores neste aspecto.