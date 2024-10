Adolescente rouba Corvette e foge de polícia a 160 km/h

Os policiais conseguiram deter os jovens usando uma tira de pregos, furando os pneus do Corvette. Os pneus estouraram a cerca de 130 km/h. O jovem ainda tentou continuar a fuga, mas foi obrigado a parar após bater em uma cerca.

O fim da perseguição aconteceu em El Monte, Califórnia, após 112 km. A polícia não revelou informações dos jovens envolvidos na infração.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.