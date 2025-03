Nissan Boys? Carros da marca são novos alvos de desafio e roubo nos EUA

Desta forma, é preciso apenas se aproximar das chaves, muitas vezes do lado de fora de uma casa, para conseguir o sinal e cloná-las. Por isso, a polícia alerta para que os proprietários não deixem suas chaves próximas de janelas ou da porta de entrada de suas casas e as enrolem em papel alumínio.

O truque pode também ser usado contra veículos com a função de chave de aproximação de outras marcas, assim não está claro por que os modelos da Nissan têm sido os preferidos.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.