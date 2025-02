R$ 1 mi de estacionamento: VW Golf misterioso segue há 1 ano em aeroporto

A vaga em questão é gratuita nos primeiros 10 minutos, com cada hora adicional custando US$ 24 (R$ 138), o que totaliza uma diária de US$ 573 (R$ 3.300). Assim, o modelo já passou dos US$ 200 mil - mais de 66 vezes o valor do modelo no mercado.

Acredita-se que o carro tenha sido roubado e usado como veículo de fuga. A polícia, entretanto, não tem se empenhado tanto no caso, já que o veículo não está em local público. Também não se sabe se a placa que está no veículo é a original.

A administradora do local não sabe mais se receberá o valor do estacionamento, já que "depende se o devedor for identificado e tiver os meios financeiros necessários".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.