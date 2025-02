Jeep causa polêmica por bloquear 100 cv de SUV e exibir anúncios nos carros

A Jeep tem sido alvo de polêmicas nos Estados Unidos recentemente. Com seu SUV elétrico topo de linha, o Wagoneer S, a marca avisou que irá bloquear 100 cv de potência do modelo para um acesso pago através do pacote Propulsion Boost Package, que chegará ao mercado durante o ano de 2025. Além disso, um proprietário reclamou na internet que é bombardeado com anúncios de seguro em sua tela de interativa enquanto dirige.

O que aconteceu

Depois de lançar o Jeep Wagoneer S Launch Edition com seus 600 cv nos Estados Unidos, a Jeep tem sido alvo de uma polêmica por apresentar outra versão do modelo com 100 cv a menos, a Limited. O modelo só pode obter toda a potência mediante a pagamento.

Além da potência, o torque também será diminuído, de 85,3 kgfm para 72,4 kgfm. Desta forma, o zero a 100 km/h para o veículo vai de 3,4 segundo para 4 segundos. Entretanto, todas as versões do SUV chegam a um máximo de 200 km/h.