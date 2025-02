Grupo antinazista nos EUA ameaça donos de Tesla de vandalismo em veículos

O grupo teria deixado ameaças de vandalismo em pelo menos 13 Teslas na Califórnia. Nela, eles exigiam que os proprietários vendessem os modelos até o dia 12 de fevereiro antes que eles sofressem vandalismo.

Em uma ocasião, o panfleto foi acompanhado por um tijolo que foi deixado no para-brisa do veículo com a mensagem: "nada de nazistas na América".

A polícia local - nas cidades de Arcata, Hayward, Seaside e Rohnert Park - já está ciente das ameaças e vem tentando rastrear os responsáveis pelas mensagens.

