Por que Ferrari está proibindo pedidos de cores berrantes nos seus carros

A intenção do CEO é de "defender os valores e a identidade da marca", assegurando de que jamais a Ferrari fará um "carro estranho". Desta forma, a Ferrari reserva-se ao direito de dizer não a um cliente.

Anteriormente, a Ferrari já limitava proprietários de fazerem transformações que não aprovasse em seus carros, como o caso do DJ Joel Zimmerman (também conhecido como Deadmau5), por ter envelopado um modelo com um esquema do Nyan Cat. Na ocasião, a marca colocou o DJ em uma lista de compradores banidos.

