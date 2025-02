Stellantis investiga funcionário que vem espalhando cocô em sua fábrica

Comunicado interno apelou ao bom senso, mas também prometeu investigação severa Imagem: Mopar Insiders/Reprodução

O site especializado Mopar Insiders obteve um memorando interno, endereçado a todos os funcionários de Kokomo, situada no estado de Indiana e responsável pela fabricação do motor 2.0 turbo usado por Ram Rampage e Jeep Compass e Commander no Brasil.

"Então, surge a pergunta: "POR QUÊ?" O que se está tentando alcançar com um ato tão descuidado e repugnante?", diz a mensagem, com letras maiúsculas do próprio gerente de Bem-estar, Saúde e Segurança do local, R. Tyler Adams.

Daqui em diante os banheiros atingidos serão interditados com exceção do vestiário principal. "Algumas pessoas podem achar isso ruim ou preocupante", disse Adams, que classificou o problema como "grotesco" e não quer expor mais os funcionários da limpeza à situação.

Motor 2.0 a gasolina da Ram Rampage é importado da fábrica de Kokomo Imagem: Divulgação

O comunicado afirma que as "cenas dos crimes" serão periciadas, e R. Tyler Adams se colocou à disposição para receber denúncias e pistas do problema, inclusive através de um e-mail anônimo. "Se necessário, métodos alternativos podem ser utilizados para ajudar a identificar o culpado", ameaçou sem dar mais detalhes.