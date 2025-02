Alagamento nos EUA congela carros nas ruas devido à baixa temperatura

Diversos carros foram congelados após o estouro de uma tubulação de 54 polegadas que tinha 100 anos em Detroit, nos Estados Unidos. Com autoridades levando cinco horas para fechar e redirecionar o fluxo de água, muitos carros foram alagados e, devido ao frio, congelados onde estavam estacionados.

O que aconteceu

Uma tubulação de água centenária estourou em Detroit no início desta semana, na madrugada de segunda-feira. Isso levou ao alagamento de um bairro, causando diversos danos - entre eles nos carros dos moradores do local.

Equipes do Departamento de Água e Esgoto de Detroit e da Autoridade de Água dos Grandes Lagos levaram cinco horas para fechar as válvulas e redirecionar a água. Além dos veículos, casas também foram inundadas, com moradores tendo que sair do local pelo menos temporariamente.