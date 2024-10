Pneu de bicicleta? Por que ter estepe fininho não é tão ruim quanto parece

De acordo com Oliver Schulze, coordenador da Comissão Técnica de Segurança Veicular da SAE Brasil, a tendência do estepe fino é mais forte entre montadoras europeias. Além do óbvio corte de custos, a redução nas dimensões do pneu sobressalente tem outras motivações.

"Os limites de emissões e as metas de consumo são muito rígidos e exigentes na Europa. O estepe menor pesa menos e, com isso, amplia-se a autonomia. Ainda que seja por pequena margem, com o passar do tempo a economia de combustível é mais perceptível", pontua o especialista.

Além disso, destaca, o estepe mais compacto traz outro benefício: ocupa menos espaço no porta-malas e, portanto, ampla a respectiva capacidade. Ou seja: se determinado veículo viesse com pneu reserva com o mesmo tamanho dos demais, a litragem disponível do compartimento de bagagens seria provavelmente menor.

Obviamente, estão fora desse cálculo os modelos cujo estepe é instalado fora do habitáculo. Outro aspecto positivo do "pneu de bicicleta" é que, por ser consideravelmente mais barato, é menos atraente aos "amigos do alheio".

Por outro lado, há as desvantagens: além das limitações mencionadas acima, diretamente relacionadas à segurança de rodagem, os estepes de uso temporário estão mais sujeitos a danos causados por buracos, valetas e imperfeições do piso em geral.

Pneu que não murcha