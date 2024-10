Não é só Safadão: Cybertruck atrai milionários de Miami à periferia de SP

O último foi Wesley Safadão, mas o Cybertruck - avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão - já conquistou famosos como Kim Kardashian, Lady Gaga, Justin Bieber, Serena Williams, Spike Lee e Bad Bunny.

Entre os brasileiros estão Ludmilla e sua mulher Brunna Gonçalves, que recentemente publicaram no Instagram imagens utilizando a picape em Miami nos Estados Unidos.

Em junho, a picape foi vista no Morro do Macaco, região próxima a Cotia (SP), rodando sem placa. Quem estava ao volante do veículo era o funkeiro e influenciador Danielzinho Grau. Em vídeo postado nas redes sociais do funkeiro, ele diz ser dono daquela que seria a primeira unidade da picape da montadora de Musk a chegar ao Brasil.

Imagem: Reprodução/ Instagram

O Tesla Cybertruck tem três versões. A mais básica possui um motor na traseira, a intermediária tem dois motores (um em cada eixo) e a mais avançada (chamada de Cyberbeast) tem três motores.