Renault 4 é elétrico 'retrofuturista' que brasileiro só poderá sonhar

No interior, destaque para o painel de instrumentos digital de 10,1 polegadas e a tela sensível ao toque de 10 polegadas - com integração ao sistema OpenR Link do Google. Chama a atenção o acabamento, com estofamento reciclado em azul escuro inspirado em jeans.

O design exterior é fiel ao conceito Renault 4Eever Trophy de 2022, embora sem as características robustas. A grade iluminada de peça única é totalmente coberta e incorpora faróis redondos de LED, que lembram o Renault 4 original.

Imagem: Daniel Neves/UOL

O SUV estará disponível com dois motores totalmente elétricos, enviando potência para as rodas dianteiras. A versão básica combina um motor elétrico de 120 cv (90 kW / 122 cv) com uma bateria de 40 kWh, oferecendo 300 km de autonomia no ciclo europeu.

A outra opção combina um motor elétrico mais potente de 148 cv com uma bateria maior de 52 kWh, permitindo um alcance de 402 km.

Twingo elétrico e carro a hidrogênio