De Senna a Schumacher: herdeiro da Red Bull compra 69 carros históricos

Filho do fundador da Red Bull e herdeiro da marca, Mark Mateschitz - de 32 anos - adquiriu a coleção de carros de Fórmula 1 do ex-chefe do campeonato, o britânico Bernie Ecclesctone. Ele havia anunciado no fim de 2024 que sua coleção estava à venda, um lote de 69 carros clássicos avaliado em US$ 646 milhões (cerca de R$ 3,8 bilhões).

O que aconteceu

Bernie Ecclestone vendeu sua coleção de 69 carros de Fórmula 1 históricos para Mark Mateschitz, herdeiro da Red Bull. Entre os carros, estão modelos que foram pilotados por campeões como Michael Schumacher, Ayrton Senna, Nelson Piquet e Niki Lauda.

Ecclestone dizia que não queria apenas o dinheiro em troca da coleção, mas estava atrás de um comprador em quem confiasse para seguir cuidando de seus veículos históricos do campeonato mundial.