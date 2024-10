Explodem? Por que carros elétricos são alvo de alerta no furacão Milton

A fuga térmica desencadeia uma reação em cadeia que pode causar incêndios violentos. Durante esse processo, as células da bateria liberam gases inflamáveis e o calor se propaga para outras células, aumentando o risco de explosão. Mesmo após a água evaporar, o sal residual pode continuar a provocar incêndios dias ou semanas depois. Esse foi o caso de várias ocorrências no furacão Helene, quando carros pegavam fogo dias após o fim das inundações.

Especialistas pedem que proprietários movam os carros elétricos para áreas seguras. Danny Alvarez, do Corpo de Bombeiros de Hillsborough County, recomendou que os veículos sejam estacionados longe de zonas inundáveis e de estruturas inflamáveis. Garagens públicas em Tampa foram abertas para abrigar veículos elétricos em locais elevados.

Inundações e incêndios são esperados. Segundo apurou a emissora de TV local WFLA, além das inundações esperadas, as autoridades se preparam para possíveis incêndios que podem ocorrer por conta da exposição dos veículos à água salgada.

Medidas preventivas são cruciais para evitar tragédias. Fabricantes de carros elétricos, como a Tesla, recomendam que os proprietários movam seus veículos para áreas seguras e mantenham o nível de carga das baterias abaixo de 30%. Além disso, caso um carro seja submerso, ele deve ser mantido afastado de estruturas inflamáveis e não deve ser recarregado até ser inspecionado.

A regulamentação está sendo atualizada para lidar com os novos riscos. A NHTSA (Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário) está propondo novas normas de segurança para baterias de veículos elétricos. As medidas buscam reduzir os riscos de incêndios, especialmente em regiões costeiras sujeitas a enchentes, informou o The New York Times.