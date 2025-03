Terrorismo? FBI monta força-tarefa para onda de vandalismos contra Teslas

Musk diz não entender os ataques: "realmente foi um choque para mim que haja esse nível de ódio e violência da esquerda. A Tesla é uma empresa pacífica, nunca fizemos nada prejudicial. Eu nunca fiz nada prejudicial; só fiz coisas produtivas. Então, acho que temos uma coisa perturbada. Há algum tipo de doença mental acontecendo aqui porque isso não faz sentido".

Trump até mesmo chegou a sugerir que manifestantes condenados deveriam ser enviados para a prisões fora dos Estados Unidos, como em El Salvador.

Um representante do FBI disse ao NY Times: "o diretor (Kash) Patel do FBI foi inequivocamente claro: o FBI será implacável em sua missão de proteger o povo americano. Atos de violência, vandalismo e terrorismo doméstico — como os recentes ataques à Tesla — serão perseguidos com toda a força da lei."

