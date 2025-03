Cara de Ferrari, pesadelo da Tesla: como será o novo SUV elétrico da Xiaomi

Sucesso do primeiro carro da Xiaomi trouxe expectativas elevadas para o novo YU7 Imagem: Divulgação

Isso porque, no mercado chinês, o Tesla que mais vende é o SUV Model Y, com versão de entrada partindo de US$ 36.430, aproximadamente. No caso do YU7, espera-se preço inicial de US$ 34.000, que seriam um atrativo extra, além da boa reputação e do hype da Xiaomi no mercado automotivo.