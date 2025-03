Tempo de recarga: entenda diferentes carregadores para carros eletrificados

Carregador de emergência

Este é o mais básico de todos e, geralmente, acompanha a compra do carro elétrico. Trata-se de um carregador pequeno, leve e portátil, que fica guardado no porta-malas e é muito fácil de carregar. E é a conexão do carro com tomadas comuns, domésticas, de 8 e 10 ampères, seja em tensões de 110V ou 220V.

Com potência de 1 kW ou, no máximo, 2 kW, estes carregadores podem fazer a recarga completa demorar entre 20 horas e mais de 40h, dependendo do tamanho da bateria do veículo. São carregadores de baixa potência e, como o próprio nome diz, são ideais para cargas em locais que não tem a devida estrutura de carregamento ou para motoristas que ficaram sem alternativas e com a bateria perto do fim.

A limitação da corrente máxima em 8 ou 10 A pelas montadoras visa a segurança no carregamento de baterias. Ao utilizar tomadas residenciais, que suportam esse limite, elimina-se o risco de uso inadequado que poderia levar a sobreaquecimento e incêndios.

Carregador portátil

Os carregadores portáteis têm a mesma pegada dos de emergência. A diferença principal, no entanto, está na potência de carregamento, que pode variar de 3,7 kW, 7 kW, 11 kW e chegar até 22 kW. Na mais alta, resultaria em uma recarga de cerca de duas horas para encher uma bateria de 40 kWh, por exemplo. É uma espécie de wallbox (que falaremos a seguir) móvel. De corrente alternada (AC), os portáteis simples atuam em tensões 110V e 220V. Já os mais fortes operam em 220V e 380V.