Carro elétrico serve para viajar? Rodamos 3 mil km pelo Sul e Sudeste

Utilizamos em Balnerário Camboriú um dos 5 eletropostos de recarga rápida que existem entre São Paulo e Porto Alegre Imagem: Alessandro Reis/UOL

Atualmente, há vários eletropostos rápidos de outras empresas entre as duas capitais, tornando a viagem mais rápida e menos tensa com o risco de "pane seca" em um carro elétrico.

Utilizando apenas recarregadores da Volvo de São Paulo a Porto Alegre e vice-versa, agora levamos cerca de 23 horas para viajar de uma capital a outra, sem contar as paradas para descanso. tudo isso com a possibilidade de não gastar nenhum real no trajeto.

No retorno a São Paulo, foram percorridos mais de 3 mil km, incluindo deslocamentos em Porto Alegre e viagem à Serra Gaúcha Imagem: Alessandro Reis/UOL

Além do trajeto de ida e volta entre as duas capitais, durante a estadia no Rio Grande do Sul fizemos outra viagem, de Porto Alegre à Serra Gaúcha, na qual colocamos o EX30 à prova inclusive em estradas de terra - e não é que o compacto com 272 cv de potência e tração traseira deu conta do recado sem maiores problemas?

Assista ao vídeo acima para acompanhar como foi a experiência. Durante cerca de 30 dias com o Volvo, foram mais de 3,4 mil km rodados, dos quais a maior parte se deu em trechos rodoviários.