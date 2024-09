Nova fábrica de elétricos já fez picape que Ford recomprou para destruir

A produção da picape foi anterior à aquisição da Troller pela Ford.

No fim de 2003, protótipos foram flagrados rodando em testes, mas a primeira aparição oficial da Pantanal aconteceu no Salão do Automóvel de São Paulo, no ano seguinte.

O lançamento aconteceu em 2006, quando as 77 unidades foram fabricadas.

A proposta era preencher a lacuna deixada com a aposentadoria do Toyota Bandeirante: oferecer um utilitário com caçamba e a mesma mecânica robusta do T4, que já era famoso entre participantes de trilhas off-road.

A Pantanal trazia chassi alongado, o mesmo sujeito a trincas, cabine simples e capacidade para transportar respeitáveis 1.300 kg de carga.

O motor era o mesmo MWM turbo diesel de 163 cv e 38,8 kgfm utilizado no jipe T4. A tração podia ser traseira ou 4x4 com reduzida, com transmissão manual de cinco marchas.