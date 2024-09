Sharp investe em carros e planeja minivan com cinema para crianças

Imagem: Divulgação

As janelas laterais possuem persianas de cristal líquido para a privacidade dos ocupantes, com um sistema de iluminação e temperatura auxiliado por inteligência artificial de acordo com a preferência dos ocupantes.

Há ainda uma tela de 65 polegadas montada atrás da porta traseira que pode ser usada para ver filmes ou fazer videochamadas. Assim, o espaço pode ser configurado para ser de recreação para crianças ou como escritório privado com uma mesa deslizante disponível.

Porém, por fora o veículo pode desapontar em seu design, com as proporções de uma van comercial, formato quadrado, bordas arredondadas e acabamento prateado. As especificações da Sharp LDK+ não foram reveladas, foi dito apenas que sua bateria funciona como fonte de energia reserva para residências durante emergências.

O veículo foi feito em uma "plataforma aberta de EV" criada pela Foxconn. A empresa Folofly Corporation ainda teve participação.

O conceito foi revelado oficialmente no Sharp Tech-Day 24, que ocorre em 17 e 18 de setembro em Tóquio. Nenhum plano de levar o conceito à produção foi revelado.