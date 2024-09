CNH sem exame? Golpe atrai maus motoristas que tentam burlar as leis

Fraudadores captam os interessados através de anúncios na internet, fazem contato via redes sociais e fecham o negócio, pedindo dados e a foto.

Neste momento, os falsificadores que agem na produção do documento emitem para o endereço da pessoa que fez o pedido. Tudo é negociado via rede social ou WhatsApp.

A polícia afirma que já encontrou links patrocinados em redes sociais com o anúncio.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o crime de falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo acarreta infração gravíssima, com penalidade de multa, apreensão e remoção do veículo.

CNH falsa é fácil de tirar, mas não é barata

Daniel Targino é especialista em Tecnologia e Inovação na Área de Trânsito e faz pesquisas dentro da Universidade Federal da Paraíba sobre tecnologias para evitar esse tipo de fraude. Para ele, as vítimas são atraídas pela facilidade, pois grande parte das ofertas sugere a aquisição de uma CNH de forma rápida e sem burocracia alegando serem legítimas. Ele afirma ainda que os valores cobrados pela fraude não são mais baratos que os praticados no processo de formação do condutor.