Kia lança SUV elétrico EV5 com visual diferente e muito espaço; veja preço

Quanto à lista de equipamentos, o EV5 é bem recheado e vem de série com rodas de liga leve de 17 polegadas, teto solar panorâmico, painel de instrumentos e central multimídia com tela de 12,3 polegadas cada, dispostos em peça única, bancos dianteiros com aquecimento, banco do motorista com ajustes elétricos, freio de estacionamento eletrônico e tampa traseira com acionamento elétrico.

Imagem: Divulgação

Em relação aos itens de segurança, o EV5 traz seis airbags e vem recheado de assistências à condução, tais como alerta de colisão com frenagem automática de emergência, prevenção de colisão traseira com tráfego cruzado, alerta de ponto cego, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com centralização de faixa e função "stop & go", sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e monitoramento externo "360 graus" com câmeras.

A garantia é de cinco anos sem limite de quilometragem para o veículo e de oito anos ou 160 mil km para as baterias de alta voltagem da propulsão elétrica