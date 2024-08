Ora 03: como é versão 'barata' de carro elétrico chinês com jeito de Fusca

As duas configurações rendem 171 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, números suficientes para acelerar de zero a 100 km/h em 8,2 segundos.

Para ficar mais barato, o Ora 03 Skin traz baterias com menor capacidade, de 48 kWh e autonomia de 232 km de acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) - contra 63 kWh e 319 km do Ora 03 GT.

A versão mais em conta do carro elétrico também perde itens como bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e massagem, mas mantém equipamentos como painel e multimídia com telas de 10,25 polegadas unidas em uma única peça.

As duas variantes do Ora 03 também se destacam pelo bom acabamento interno, idêntico em ambas as configurações, e pelos pacotes de assistências à condução, que incluem alerta de colisão, frenagem automática de emergência e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Pedal de freio eletrônico