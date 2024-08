X7: 'nave mãe' da BMW esbanja luxo e desempenho por preço milionário

Quando se trata de marcas premium de automóveis, luxo parece ser um lugar-comum, mesmo nos modelos mais compactos e em faixas de preço menos exorbitantes.

Porém, no topo da gama dessas marcas, há veículos com o papel de reunir tudo o que elas têm a oferecer em relação a conforto, tecnologia, segurança, performance e prazer de dirigir.

Em inglês, é costume referir-se a esse produtos como flagships, os navios que levam a bandeira e vão à frente de uma frota de embarcações.

Esse é o caso do X7, o maior e mais sofisticado SUV da BMW ao lado do mastodôntico XM, que não é vendido do Brasil.

Com preço sugerido de R$ 1.199.950, o X7 é disponibilizado na versão única M60i xDrive, que traz sete lugares e combina motor V8 4.4 biturbo com sistema híbrido leve de 48 v.

Confira a seguir tudo o que traz essa gigantesca "nave mãe? de sete lugares, com seus 5,18 m de comprimento, 2 m de largura e 3,10 m de distância entre-eixos.

Desvendando o BMW X7

Imagem: Divulgação

Design: ganhou toque futurista com a nova frente, exibindo a enorme grade bipartida típica da BMW e luzes divididas em duas partes independentes. A grade de duplo rim, inclusive, é iluminada como no SUV cupê X6.

Os detalhes externos com acabamento preto brilhante e as rodas gigantes de aro 22, bem como as ponteiras duplas de escapamento nas extremidades do para-choque traseiro, reforçam a aparência dinâmica e imponente do lançamento da montadora europeia.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo e segurança: o habitáculo traz o que há de melhor em termos de materiais de revestimento oferecidos pela BMW, mesclando couro de alta qualidade com metal, camurça e outras superfícies mais do que agradáveis ao olhar e ao tato.

Como no elétrico iX, painel e central multimídia ficam dispostos em uma única peça curva, unindo telas de 12,3 e 14,9 polegadas, respectivamente, sobre uma espécie de pedestal.

Imagem: Divulgação

Na primeira fileira de assentos, por exemplo, os dois bancos trazem ajustes elétricos, ventilação, aquecimento e até vários tipos de massagem - função que pode ser ativada por meio de um botão nas portas.

Para se ter uma ideia, o motorista pode ajustar o banco do passageiro dianteiro e até rebater os bancos da segunda fileira, sem precisar sair do lugar, utilizando comandos também instalados na porta. Por falar na segunda fileira, três ocupantes podem viajar muito confortavelmente ali, onde, igualmente, há ajustes elétricos dos encostos e dos assentos e redes retráteis nas janelas laterais.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O acesso à terceira fileira é bastante fácil e ali dois adultos podem trafegar sem aperto e desfrutar de um teto panorâmico só para eles, que não dá para abrir, mas tem uma cortina para bloquear os raios solares, se assim o desejarem.

Outro teto panorâmico, que ocupa boa parte do comprimento da cabine está à disposição dos demais ocupantes e pode ser aberto.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Mesmo com a terceira fileira levantada, o espaço no porta-malas é de razoáveis 326 litros, que podem ser ampliados e 750 litros se os bancos forem rebatidos.

Como a suspensão é pneumática, é possível ajustar o vão livre em relação ao solo e dá para reduzi-lo ao toque de um botão no compartimento de bagagens para facilitar o trabalho de carga e descarga.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A lista de equipamentos inclui, ainda, várias tecnologias de condução semiautônoma, como o controle de velocidade adaptativo que identifica veículos e pedestres no entorno do SUV e os exibe no painel. Frenagem autônoma, alerta de ponto cego e toda a sorte de airbags fazem parte da lista de itens de segurança a bordo.

Imagem: Divulgação

Desempenho: com 2.675 kg em ordem de marcha e quase 5,20 m de comprimento, o X7 consegue ser rápido e esperto ao ser conduzido.

Seu motor V8 biturbo a gasolina com tecnologia híbrida leve produz 530 cv de potência e 76,5 kgfm de torque, disponíveis a apenas 1.800 rpm.

Equipado com tração integral e câmbio automático de oito marchas, o utilitário esportivo acelera de zero a 100 km/h em apenas 4,7 segundos - para se ter uma ideia, o novo Ford Mustang, que também traz motorização V8, contudo naturalmente aspirada, faz o mesmo em 4,3 segundos conforme dados oficiais.

A velocidade máxima do BMW é limitada a 250 km/h e, graças à suspensão a ar, o X7 consegue rodar muito confortavelmente, mesmo trazendo rodas de 22 polegadas com pneus de perfil relativamente baixo. Dotado de modos de condução que ajustam a rigidez das molas pneumáticas de eixo duplo da divisão esportiva M, a assistência do volante e a sensibilidade do acelerador, ele é capaz de ficar bem mais esportivo.

Imagem: Divulgação

No ajuste voltado à performance, é super estável e surpreendentemente ágil, muito por conta das rodas traseiras que também esterçam - no sentido oposto ao das dianteiras em baixas velocidades, para facilitar as manobras, e no mesmo sentido em velocidades mais altas, para deixar o carro mais estável e preciso nas mudanças de trajetória.

A dirigibilidade também é incrementada pelo diferencial esportivo M, que ajusta a rotação de cada roda para otimizar a tração.

Imagem: Divulgação

Consumo: quem tem condições e disposição para investir em mais de R$ 1 milhão em um automóvel de luxo equipado com motor V8 de 530 cv, aparentemente, não coloca o consumo de combustível entre as suas prioridades.

No caso do X7, de fato, o gasto de gasolina é elevado, na mesma medida em que o utilitário esportivo super premium entrega desempenho e sofisticação.

O sistema híbrido leve de 48 volts dá uma força extra ao motor e ajuda a alimentar uma série de itens eletroeletrônicos, que normalmente seriam "abastecidos" pelo sistema a combustão, reduzindo um pouco o consumo.

A medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) informa médias de 6,3 km/l na cidade e de 7,7 km/l na estrada.

No mundo real, obtive cerca de 5,5 km/l no trânsito paulistano. Já na estrada, com o pé leve e em velocidades não muito elevadas, dá para fazer até um pouco mais do que 10 km/l.

Imagem: Divulgação

Itens de série: destacam-se teto solar panorâmico, central multimídia de 14,9 polegadas de alta resolução, rodas traseiras que esterçam, suspensão pneumática com ajuste esportivo, sistema de som da Bowers & Wilkins com efeito surround e mais de 1.500 W de potência, ar-condicionado digital com cinco zonas de temperatura, bancos com ventilação e aquecimento, pacote de tecnologias automatizadas de direção e sistema "soft close", que fecha as portas automaticamente (basta encostá-las que o carro faz o restante sozinho).

