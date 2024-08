Da periferia de SP ao luxo de Miami, Tesla Cybertruck vira ímã de famosos

No Instagram de Danielzinho Grau, acessamos um link para site com venda direta dos tais números da sorte.

Em reportagem publicada em junho passado no UOL Carros, procuramos o influenciador por meio da rede social, solicitando entrevista para esclarecer se os respectivos sorteios estão legalizados, mas até o momento não obtivemos resposta.

