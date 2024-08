BMW estreia robô operário em sua linha de montagem nos EUA

Não se sabe quais carros foram montados com a ajuda do Figure 02. A fábrica informou que encerrou o período de testes. No momento não há mais robôs trabalhando na fábrica da montadora.

Apesar disso, a marca diz que aprendeu com a experiência, em especial em tarefas que humanos consideram ergonomicamente complicadas, exigentes no lado físico, inseguras ou repetitivas.

Confira o robô em ação:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.