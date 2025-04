Audi A5 chega ao Brasil com tração integral, 272 cv e novas tecnologias

Imagem: Divulgação

No visual, o Audi A5 - visando minimalismo - tem linhas mais fluídas e orgânicas, com menos vincos marcantes e superfícies mais amplas e limpas. Os faróis foram redesenhados e estão mais afilados, e a grade também teve alterações sutis em suas proporções, ficando mais larga e estreita. A família Audi A5 oferece luzes diurnas digitais com tecnologia LED na dianteira e traseiras.

Por dentro, o novo display panorâmico é curvo e possui tecnologia OLED. O Audi virtual cockpit é formado pela tela de 11,9 polegadas e pelo display touch MMI de 14,5 polegadas.

No conjunto mecânico, o carro tem 272 cv e tração nas quatro rodas. Seu preço sugerido não foi revelado.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.