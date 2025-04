Jaecoo 7: novo SUV híbrido chinês roda 1.200 km com um tanque? Testamos!

A missão era uma só: fazer o Jaecoo 7 rodar mais de 1.200 km com um tanque — e bateria, diga-se — cheios. A maratona contemplava sair de São Paulo e chegar até a cidade de Foz do Iguaçu (PR) com o SUV híbrido plug-in de 339 cv que estreia agora no Brasil em duas versões de acabamento: Luxury (R$ 229.990) e Prestige (R$ 249.990). Só que talvez a missão mais árdua seja competir no segmento que tem BYD Song Plus e GWM Haval H6. Mas o utilitário — também chinês — tem bons argumentos para isso.

O primeiro é um aspecto pessoal, o design. A montadora chinesa colocou no liquidificador um Land Rover Defender, um Range Rover Evoque, uma pitada de molho shoyu e o resultado é um SUV com formas geométricas, grade robusta e conjunto óptico em dois andares, com DRLs afilados em cima e luzes de posição logo abaixo.

Atrás, as lanternas no formato queridinho das montadoras: uma faixa contínua de LED de ponta a ponta que cobre toda a largura do veículo. É uma estética refinada, sem dúvida.