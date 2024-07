Eike Batista deixa carrões para trás e celebra economia para abastecer

O empresário Eike Batista, que já foi o homem mais rico do Brasil com cerca de US$ 30 bilhões em patrimônio, viralizou em vídeo em que fala adotar medidas para economizar com combustível.

Em entrevista ao PodCast Primo Cast, ele revelou que não usa mais carro movido à combustão e sim um automóvel elétrico, o que lhe rende uma economia de R$ 2,5 mil mensais.

"Carrego na minha casa, olha o privilégio, e ao invés de gastar R$ 3 mil, me custa R$ 500 na conta de luz. É seis vezes mais barato", disse.