'Água' do carro pode causar acidentes graves; veja cuidados para manutenção

"Abrir a tampa nessa situação fará com que o conteúdo jorre para fora, pondo em risco a segurança das pessoas. Para uma checagem segura, o veículo deve estar com o motor frio. Além disso, a medição com o motor quente não será precisa, porque o líquido tende a subir no reservatório quando está aquecido. Isso dará uma leitura incorreta e o motorista terá a falsa sensação de que o nível do componente está adequado, quando pode estar abaixo do recomendado", afirma.

A verificação com o motor frio proporciona uma leitura mais precisa, pois o fluido se contrai quando esfria e se expande quando aquecido. A maioria dos veículos modernos possui um reservatório de expansão transparente com marcas de nível mínimo e máximo, permitindo uma verificação rápida e fácil sem a necessidade de abrir a tampa do radiador.

Marco afirma que os motoristas também devem estar atentos a sinais de vazamentos ou outros problemas no sistema de arrefecimento, como mangueiras rachadas, vazamentos no radiador ou na bomba d'água, e a presença de fluido de arrefecimento no óleo do motor ou vice-versa.

Esses problemas podem levar a um superaquecimento do motor e a falhas graves se não forem tratados prontamente. Os motoristas devem seguir as recomendações do fabricante do veículo e consultar um mecânico qualificado para qualquer serviço ou reparo que esteja além de sua capacidade ou conhecimento técnico.

Este caso reforça a necessidade de educação e informação contínua para todos os motoristas, visando uma experiência de condução mais segura e responsável.

Alfredo Gomes, da Oficina Automotiva Bela Vista, diz que o "fluido de arrefecimento, ou anticongelante, é o meio pelo qual o calor é transferido do motor para o radiador, onde é dissipado para o ambiente. É essencial que os motoristas compreendam a importância de verificar regularmente o nível do fluido e garantir que ele seja mantido dentro dos níveis recomendados pelo fabricante".