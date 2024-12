Visados nas ruas: os 10 carros mais roubados ou furtados de SP em 2024

O Hyundai HB20 passou o Volkswagen Gol e se tornou o carro mais cobiçado pelos bandidos em São Paulo. Os dados são de um estudo da empresa de rastreamento veicular Ituran, fornecido com exclusividade ao UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

O carro sul-coreano teve 2.374 ocorrências até o fim de outubro, superando por pouco o modelo da marca alemã, que liderava o levantamento até o mês anterior. Mas a diferença não foi grande, com o Gol ficando com 2.335 roubos ou furtos.

Estatísticas

Dentro da região metropolitana de São Paulo, a cidade de São Paulo teve 29.328 ocorrências contra 3.302 em Santo André, 2.591 em Guarulhos e 1.653 em São Bernardo do Campo.

O Hyundai HB20 em seus modelos de dois a cinco anos teve um crescimento de 33% nos roubos ou furtos, algo marcado por uma reestilização do modelo.

Já a Fiat Strada viu um crescimento de 124% em furtos e roubos em modelos de até dois anos de fabricação.

Ocorrências para modelos de até dois anos ficaram em 3.663, para modelos de dois a cinco anos foram de 7.457, de cinco a 10 anos em 16.767 e acima de 10 anos em 18.144.

