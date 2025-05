Nem proteção salva: por que blindagem não impede seu carro de ser furtado

A criatividade dos ladrões é vasta. Possibilidades para o ocorrido, segundo casos semelhantes nos Estados Unidos, incluem o uso de ventosas para puxar o vidro e forçar a lataria, facilitando sua remoção. Contribui ainda o fato de a blindagem não ser totalmente presa à carroceria — medida necessária para permitir a substituição de janelas quebradas em eventuais manutenções.

Além da vulnerabilidade a furtos, há outros motivos que desaconselham donos de veículos blindados a estacionarem seus carros na rua: a exposição prolongada ao sol pode provocar dilatações nos vidros, danificando-os de dentro para fora.

Uma pesquisa do GAO (Government Accountability Office) — órgão que presta consultoria técnica ao governo dos Estados Unidos — também mostrou que o peso extra adicionado pelas armaduras pode amplificar as pressões causadas por ruas íngremes ou desniveladas, levando a torções permanentes na carroceria do veículo.