Consumo de 18 km/l com etanol no tanque é possível, mas poucos conseguem

Contudo, com a criação do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) em meados da década de 1980 e a adoção do catalisador para controle de emissões veiculares a partir do início da década seguinte, o jogo virou contra o álcool.

"Para o catalisador funcionar adequadamente, foi necessário equilibrar a quantidade de ar e etanol para a respectiva queima no motor, o que levou naturalmente a um maior consumo. Ou seja, a mistura passou a ficar mais rica, como já acontecia com a gasolina", esclarece Renato Romio.

Motor flex também tirou eficiência do etanol

Fiat chegou a anunciar desenvolvimento de motor turbo movido apenas a etanol. mas cancelou projeto Imagem: Divulgação

O engenheiro do Instituto Mauá também cita a chegada dos motores flex como um fator determinante para reduzir ainda mais a autonomia com etanol no tanque.

De acordo com Romio, o álcool tem melhor rendimento em taxas de compressão mais altas, que são inviabilizadas com gasolina.