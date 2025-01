Grandes e econômicas: as 10 picapes de menor consumo no Brasil em 2024

As picapes estão em alta no Brasil. Seja qual for o porte, os veículos têm sido bem requisitados no mercado, porém qual dos modelos é o mais eficiente? A lista abaixo é sobre isso, contando com as dez picapes de menor consumo vendidas pelas montadoras no mercado brasileiro em 2024.

Os números são oriundos do PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que traz as médias de todos os carros do mercado. A lista abaixo considera a versão mais eficiente de cada modelo de picape.

Como é feita a avaliação de consumo do Inmetro

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/l dos modelos comercializados aqui

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de "A", para os modelos mais eficientes, até "E", para os menos eficientes