Lamborghini trará dois híbridos plug-in ao Brasil em 2025; veja detalhes

A era dos híbridos plug-in está se consolidando no mercado de montadoras de carros esportivos, com dois nomes da Lamborghini confirmados para o Brasil em 2025 (um deles no segmento de superesportivos). No ano passado, a marca já lançou no País seu primeiro supercarro a ter essa tecnologia, o Revuelto. Neste, chegam o Temerario e o Urus SE.

O primeiro é o herdeiro do Huracan. Portanto, o novo supercarro de entrada da Lamborghini. Ele combina motor a combustão com elétricos alimentados por baterias recarregáveis na tomada, tecnologia que já vimos, por exemplo, no Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance.

Já houve esportivos híbridos no passado, a exemplo da LaFerrari e do McLaren P1. Esses modelos, no entanto, traziam tecnologia com baterias pequenas recarregáveis por regeneração. O foco é no desempenho, não na eficiência energética.