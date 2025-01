Nivus 2025 tem tudo para ser SUV a combustão mais econômico do Brasil

Com esse ponto explicado, é preciso ressaltar que a metodologia do Inmetro é rigorosa com todo tipo de automóvel. É fácil conseguir, na vida real, números bem melhores - embora, dependendo do tipo de motorista que você for, não é impossível obter dados piores que os do instituto.

Eu submeto muitos carros que testo a aferições de consumo em diferentes condições. Faço essas avaliações principalmente quando esse fator, o gasto de combustível, é importante no produto testado.

Entre os SUVs a combustão que testei nos últimos anos, um dos melhores resultados obtidos foi com o Volkswagen Nivus 2025, na versão Highline. Consegui médias até 17 km/l de gasolina, o que torna esse produto candidato a utilitário-esportivo a combustão mais econômico do Brasil.

Mudou?

O curioso é que o motor 1.0 turbo do Nivus 2025 é o mesmo já usado no carro desde seu lançamento, em 2020. Inclusive, sem mudanças em potência (máxima de 128 cv) e torque (20,4 kgfm). Porém, foram feitas alterações para adequar o propulsor ao Proconve L8, nova fase da legislação ambiental (entrou em vigor no primeiro dia deste ano).